Luego de las imágenes de Said Palao cariñoso con otra mujer, Alejandra Baigorria decidió perdonarlo y hasta justificar su comportamiento dejando entrever que estaban “distanciados”. Según la ‘rubia de Gamarra’, tanto ella como su pareja se encuentran “contentos” a pesar del ampay.

“Yo creo que las imágenes y las cosas dicen todo, no tengo por qué dar explicaciones de mi vida privada ni decir nada al respecto, y listo”, dijo Alejandra Baigorria cuando le preguntaron por el TikTok que publicó junto a Said Palao.

Asimismo, Alejandra Baigorria pidió que solo la juzguen las personas que son “perfectas”: “Que juzgue la persona que es perfecta, las que no son perfectas -lo digo por mí- la que es perfecta y todo puede juzgar, la que no, como todos los seres humanos, tenemos que aprender a respetar y a entender que yo no tengo por qué contar todo lo que pasa en mi relación o por qué viajé o por qué no viajé o qué era lo que estaba pasando”.

“No tengo por qué dar explicaciones, simplemente tengo mis razones y estamos contentos y estamos tranquilos”, aseguró Alejandra Baigorria sobre su rápida reconciliación con Said Palao.

Asimismo, la empresaria aseguró que la gente que la quiere debe respetar que está feliz con Said Palao, pese a la falta de respeto del participante de “Esto es guerra”: “Estamos contentos y estamos tranquilos, y eso es lo importante y creo que la gente que de verdad me quiere es lo que le va a importar”.

Fuente: América Televisión

