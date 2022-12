El 21 de diciembre de 2022, durante la gran final, “Esto es guerra” mostró varios videos que mostraban que Said Palao cometió varios errores en el circuito final contra Hugo García, motivo por el cual fue penalizado dos veces. Sin embargo, Alejandra Baigorria no se quedó tranquila y aseguró que el reality benefició a los ‘guerreros’: “Era la respuesta que todos esperábamos, pusieron las imágenes que les conviene, dijeron lo que les conviene y no respondieron ante lo que yo les dije, que la culpa no es de Hugo, la culpa es de los jueces. Pedí el cambio de jueces hoy y como vieron, no lo hicieron, entonces seguimos con lo mismo, pero vamos a pelear hasta el final contra todos y contra todo”, dijo la ‘rubia de Gamarra’.