El 21 de diciembre de 2022, Alejandra Baigorria dejó entrever que no va más en “Esto es guerra” tras la final de temporada que fue ganada por los ‘guerreros’. Y es que la pareja de Said Palao aseguró que hubo muchas injusticias en contra del equipo de los ‘combatientes’.

“Adiós, con el dolor de mi corazón me despido de ustedes!! Llevar esta camiseta es luchar, llorar, ir contra todas las injusticias... DUELE Y DUELE MUCHO!! Adiós, adiós mi equipo querido!! Discúlpenme por no poder luchar más, traté... pero siempre los resultados serán los mismos!! Los amo!!”, escribió Alejandra Baigorria en Instagram Stories.

Foto: Instagram @alejandrabaigorria

Pero eso no fue todo, ya que Alejandra Baigorria también arremetió contra sus compañeras de “Esto es guerra”. Según la ‘rubia de Gamarra’, sus compañeras hablaron cosas negativas de ella detrás de cámaras y no se atrevieron a enfrentarla frente a frente:

“Y qué pena es irme sabiendo que compañeras dicen y hablan cosas detrás de cámaras!! Capaz sí soy fregada porque lucho por mi equipo, pero si hay algo que no tolero y me da pena es la hipocresía!! Si hay algo que me quieren decir, me lo dicen en la cara!! Por ser real, por no ser un personaje y decir lo que pienso en vivo, pues sí, esa soy yo, no tengo caretas!! Y no soy hipócrita!! Qué pena por ustedes”, señaló Alejandra Baigorria.

Foto: Instagram @alejandrabaigorria





TE PUEDE INTERESAR