Alejandra Baigorria desató su furia en Instagram luego de la derrota de su pareja, Said Palao, frente a Hugo García en la gran final de Esto es guerra. A través de Instagram, la ‘rubia de Gamarra’ aseguró que la producción ‘robó' a los combatientes: “Lo que acaban de ver en Esto es guerra ha sido el robo más grande de la historia hecho por los jueces, lo digo yo que he corrido al costado. Yo no vengo mañana porque esta final se la dieron a los guerreros porque así es siempre acá, así es siempre. Me estoy cambiando, me estoy yendo, esta camiseta de aquí, esta camiseta (de los combatientes) de aquí acá no vale nada, pero en nuestros corazones vale oro porque lo que hicieron hoy día fue un robo”, dijo la empresaria. Alejandra Baigorria confesó, finalmente, que lo que más le molestó fue una supuesta injusticia con Said Palao, quien hace poco fue ampayado abrazando a otra mujer: “Hicieron regresar a Said, bajar, subir, lo penalizaron y eso no se hace, eso no se hace, nos robaron, nos robaron”, comentó. Fuente: Instagram @alejandrabaigorria