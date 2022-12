Este 16 de diciembre de 2022, el programa Amor y Fuego difundió unas imágenes de Said Palao acompañado de Fabio Agostini en medio de la polémica por una presunta falta de respeto a su pareja, Alejandra Baigorria.

El programa inicialmente abordó al chico reality al interior del auto de su hermano, Austin Palao. Aparentemente, Said ya no estaría manejando el carro de Alejandra Baigorria después del ampay con otra mujer.

“Said, qué tal, buenas noches. Said ¿por qué no dar la cara? Said ¿eres consciente que le has faltado el respeto a Alejandra Baigorria con todo lo que ha pasado en el rave del fin de semana? ¿En qué situación está tu relación actualmente con Alejandra, Said?”, le preguntó el reportero.

“Fabio salió a decir que al parece estabas un poco pasado de copas ¿es cierto eso? ¿Por qué no dar la cara, Said? ¿Por qué correrse en todo caso?”, insistió el reportero.

Al no tener respuesta, el programa buscó a Said Palao en otro lugar, justo cuando ingresaba a un restaurante. “Ahí Fabio salió a defenderte ¿cuál es la verdad? Said, pero ¿por qué esconderte detrás de Fabio? ¿Por qué no dar la cara? ¿Apretaste o no a la chica en el rave el fin de semana?”, le dijo el reportero. Al escuchar la última pregunta, el chico reality no pudo evitar sonreír.

“¿Eras consciente de lo que pasaba, Said?”, insistió. “Cuidado que te...”, dijo Said Palao. “¿Qué te ha dicho Alejandra, en todo caso? ¿La relación entre ustedes sigue?”, cuestionó el hombre de prensa, pero Said no respondió.

Fuente: Willax Televisión

