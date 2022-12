Este 15 de diciembre de 2022, el programa Amor y Fuego transmitió unas declaraciones de la modelo Alexandra Méndez ‘La Chama’, quien aseguró que no vio nada comprometedor entre Said Palao y la modelo Melissa Byrne.

“No hay nada, estábamos ahí, normal y ya, o sea, no pasó nada, nosotros nos fuimos”, dijo Alexandra Méndez sobre el grupo que estuvo en la fiesta junto a Said Palao y Fabio Agostini.

Cuando le preguntaron por los “coqueteos” que la misma Melissa Byrne admitió, ‘La Chama’ respondió que hubo “cero” contacto entre ellos.

“Yo por lo menos no vi nada, estábamos entre amigos pasándola bien y... o sea, él se fue por su lado, ella se fue por otro lado y ya, o sea, no hay nada pues, o sea, que yo haya visto”, aseguró Alexandra Méndez.

“Es más, yo ni vi el video que ha pasado, creo que también eso fue muy corto, no fue nada más allá que un baile, no sé, me imagino que estaban bailando o equis cosa, no sé, pero para mí no hubo más nada, o ella iba pasando, no sé la verdad”, acotó.

Sin embargo, sobre el abrazo que aparece en las imágenes, ‘La Chama’ respondió lo siguiente: “La verdad no sé qué decirte, pero yo no vi nada de nada”.

Fuente: Willax Televisión

