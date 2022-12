El chico reality Said Palao está en el ojo de la tormenta tras la difusión de unas imágenes en las que abraza a una mujer que no es Alejandra Baigorria. Al respecto, Fabio Agostini y Alexandra Méndez ‘La Chama’, quienes estaban en la fiesta, negaron que el modelo haya sido infiel, mientras que Walter Pico, amigo de Said, también lo defendió.

En diálogo con Amor y Fuego, Walter Pico, quien es una de las personas que acompañaban a Said Palao en el rave, aseguró que no pasó “nada” entre el chico reality y Melissa Byrne, modelo de 23 años.

“¿Ahí ha pasado algo más?”, le preguntaron. “No, nada”, respondió. “¿Solo el abrazo?”, insistió la reportera. “Nada, nada, sí, nada más. Si yo he estado con él, yo he estado con Fabio, ha estado la ‘Chama’, todos, no, nada. Yo he ido con él y he regresado con él”, aseguró Walter Pico.

“¿Y por qué la abrazó?”, cuestionó la reportera. Por su parte, Walter Pico admitió que Said Palao estaba tomando alcohol: “No sé, es que estaba tomando pues, cualquiera... capaz la habrá querido saludar, no sé”, respondió.

Además, Walter Pico descartó que Said Palao y Alejandra Baigorria hayan tenido una pelea antes del ampay, es decir, la pareja no había terminado su relación ni estaban distanciados: “No han estado peleados, Ale se fue con una amiga a Estados Unidos y él se quedó con nosotros”.

De otro lado, la modelo Jamila Dahabreh, quien también era parte del grupo, aseguró que no conoce a Melissa Byrne: “Cuántas veces les voy a decir que la chica del video no es mi amiga, no la conozco. Entonces, por favor, porque yo estoy en una foto con Fabio, no me metan a mí en cosas que yo no he visto eso. No sé, chicos, no vi ese momento porque yo ya no estaba”.

Fuente: Willax Televisión

