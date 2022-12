Said Palao sigue mudo sobre tras exponerse el ampay que protagonizó junto a la modelo de 23 años, Melissa Byrne Gallo , aprovechando que Alejandra Baigorria veraneaba en Miami, Estados Unidos.

Según Fabio Agostini, el popular ‘Samurai’ no sabe quién es la joven, pese a que la agarra de la cintura y le dice algo en el oído, mientras bailan cariñosos. Las imágenes fueron difundidas por ‘Magaly TV La Firme’ el 12 de diciembre pero, un día después, aparecieron más videos reveladores.

El portal ‘Instarándula’ expuso nuevos videos del ampay de Said Palao, donde se ve al integrante de ‘Esto Es Guerra’ conversando con mucha confianza con la modelo. Aparentemente, intercambian números de teléfono.

“Eso es lo que me enviaban las personas en las redes sociales... yo miraba y no me parecía mal. Ahora lo mezclo con las otras imágenes y sí pues, eso no está bien. Ahora, una cosa es el bailecito y luego estás con el celular... ¿son patas? ¿son amigos? ¿de cuándo se conocen?”, cuestionó el periodista Samuel Suárez.

Ampay Said Palao - Instarándula | OJO

TE PUEDE INTERESAR