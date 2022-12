El 14 de diciebre de 2022, durante el programa Magaly TV La firme, Magaly Medina reveló que sus cámaras captaron a Said Palao manejando el auto de Alejandra Baigorria horas antes del ampay. Tras el escándalo, la ‘rubia de Gamarra’ fue vista otra vez con su camioneta.

“Encontramos a Said manejando el carro de la Baigorria porque creo que ni carro tiene este chico, ella es la emprendedora, ella es la que trabaja, él solo es un chiquito reality, y lo vimos ahí, manejando el carro de Alejandra Baigorria”, dijo Magaly Medina sobre las imágenes de Said Palao grabadas la tarde del lunes 12 de diciembre.

El miércoles, después del escándalo, Alejandra Baigorria fue vista saliendo de un salón de belleza en su automóvil: “Salía de una peluquería en su carro; ahora, no sabemos si ya se lo quitó a Said, si están viviendo en la misma casa, si ella ha llegado a otro departamento, si lo ha botado a él, no sabemos porque no dicen nada, ni sí, ni no”.

En ese sentido, Magaly Medina afirmó que Alejandra Baigorria no selecciona bien a sus parejas, pues muchos le han pagado mal y ella sigue repitiendo estos patrones: “Esta chica tiene tan mal ojo cuando escoge a sus parejas, tan mal ojo, y desde antes, desde años, yo creo que algo hay porque cuando tú eliges tan mal, algo está funcionando mal, estás repitiendo patrones, algo está mal en tu cabeza, algo por el que siempre eliges puro perdedor que te engaña, puro perdedor que no te valora, puro perdedor que no sabe lo que es un compromiso, puro inmaduro”.

“Ella debería hacer un alto en su vida y decir creo que hasta acá nomás, ya basta de este tipo de hombres que no valen la pena, qué está pasando que yo estoy repitiendo elegir siempre lo mismo”, acotó.

Fuente: ATV

TE PUEDE INTERESAR