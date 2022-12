El chico reality Said Palao se negó a dar declaraciones a un programa de su propio canal luego que fue captado en actitudes presuntamente cariñosas con una mujer que no es Alejandra Baigorria. “Después de toda esta polémica que hay en redes sociales y en todos los medios, Bruno Vernal quiso entrevistarlo pero hasta ahora él no se pronuncia”, dijo Valeria Piazza este 14 de diciembre de 2022 en América Espectáculos. En el informe, el reportero informó que intentó conseguir una entrevista con Said Palao, pero este se negó a hablar: “Palao llegó a Esto es guerra, donde participó de los diferentes juegos. Luego buscamos conversar con él, pero prefirió no dar declaraciones”.