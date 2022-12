La despedida del mejor amigo de Patricio Parodi en ‘Esto es Guerra’, no se dio a lo grande, pero se dio con una emotiva victoria de Hugo García sobre Said Palao y con el abrazo y consuelo de Alessia Rovegno, quien reveló los proyectos del modelo ahora que no será más un ‘chico reality’.

“También se vienen otros proyectos y está emocionado por lo que se viene. (Hugo) sabe lo orgullosa que estoy de él”, así, Alessia Rovegno demostró que estará para lo que Hugo García necesite y él, en anteriores programas, anunció que se dedicaría al deporte, ya que la está rompiendo como ciclista, donde ya tiene auspiciadores.

Luego de que Hugo García ganara su última competencia en ‘Esto es Guerra’, bajó del juego para abrazar a Alessia Rovegno, con quien rompió en llanto, mientras su novia lo abrazaba, dejando una escena emotiva que la Miss Perú toma así: “Han sido más de ocho años de su vida que ha sido parte de (Esto es guerra) y soy consciente de que le cuesta mucho”.

