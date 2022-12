Cuando el gato se va, los ratones hacen fiesta y hasta graban tiktoks. Es el caso de Alejandra Baigorria y Said Palao, quienes luego del ampay del ‘chico reality’, con una joven modelo, decidieron guardar silencio, hasta que los principales conductores de espectáculos, salieron de vacaciones.

“Tras el escándalo y aprovechando que los programas de espectáculos se ecuentran de vacaciones, Ale Baigorria grita su amor por Said con Canción de Ezio Oliva”, de esta forma, Samuel Suárez dejó en evidencia la jugada de los ‘chicos realitys’, quienes no solo recibieron el apoyo de sus fans, también las críticas por no darse un tiempo para perdonar.

No todo fueron críticas para la pareja, una de las fans, afirmó que nadie sabía lo que pasaba en la relación de Ale y Said y la Baigorria decidió responderle, dejando en evidencia que podrían haber estado separados: “Lindos comentarios, nadie sabe lo que él y yo pasábamos en esos momentos, ojo, no es justificación, pero todos pasamos momentos de distanciamientos”, añadió la empresaria.

