El 19 de diciembre de 2022, Samuel Suárez se pronunció sobre la rápida reconciliación que Alejandra Baigorria habría tenido con Said Palao pese a que el chico reality fue visto en actitudes cariñosas con otra mujer durante un evento de música electrónica. Para el periodista, la reacción de la empresaria no es una sorpresa, pues otras veces también habría pasado por alto estas faltas de respeto.

Inicialmente, ‘Samu’ se refirió a las usuarias que estarían siendo bloqueadas por Alejandra Baigorria por decir que Said Palao “no vale la pena”: “¿Qué esperabas también, ratuja, que te aplauda, que te diga ‘gracias por tu comentario, por tu consejo’? No, la gente es libre de bloquear a quien desee, en verdad, si no le gustó, no le gustó. Hay gente que puede ser un poco más ofensiva, hay gente que simplemente la quiere dar de consejera, a veces es mejor ser un espectador más porque pueda que le haya afectado algunas palabras o algo que le hayas dicho y ya, si quiere bloquear, bloquea”.

“‘No, que por ser famoso tiene que aguantar todo’; mira, si faltas el respeto o algo, de una u otra manera, también te expones a que te bloqueen, luego no te estés quejando, acá también se bloquea cuando faltan el respeto, ocurre en todo lado, así que por ese lado no hay problema (...) en verdad, la gente es libre de bloquear, o sea, yo no le puedo decir a alguien no me bloquees”, acotó ‘Samu’.

Sobre el rápido ‘perdón’ que Alejandra Baigorria habría dado a Said Palao, ‘Samu’ comentó que la empresaria cuadró bien los tiempos para evitar las burlas o críticas de Magaly Medina, Rodrigo González y Gigi Mitre: “Sobre este tema creo que me han preguntado muchísimo y la verdad que creo que ya se veía venir ¿no? Yo creo que ella ha esperado que salgan del aire, o mejor dicho no salgan del aire porque todavía están con los programas grabados, pero salgan del show en vivo algunos programas para recién decir ‘todo está bien, sigo con esto’. Como sabe que la mayoría de programas va a regresar en enero, los primeros días y todo eso, ya es otro tema, ya estamos en otro chisme, ya nadie va a comentar sobre ese tema, dijo ‘acá paso piola’, porque sí, los programas de espectáculos, estamos hablando de Amor y Fuego, Magaly, han dado sus opiniones bastante marcadas y fuertes con relación a todo este tema, entonces nada, ha hecho bien su jugadita de cuándo soltar sus imágenes, sus coincidencias, lucirse nuevamente con Said para evitar esto”.

Asimismo, Samuel Suárez reveló que no le sorprende que Alejandra Baigorria se luzca de nuevo con Said Palao: “Y sí, ya era algo de esperarse que iba a ocurrir, me dicen ‘ay, Samu, que no imaginé que Alejandra fuera así’, ¿cómo que no? Si alguna vez en el pasado, varias veces han tocado temitas así, fuertes, y siempre también ha pasado por alto, hablando de la época de Mario Hart”.

