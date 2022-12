En medio de la polémica por las imágenes de Said Palao con otra mujer, Alejandra Baigorria sorprendió a propios y extraños al cuestionar públicamente a la producción de Esto es guerra por presuntas preferencias con el equipo de los ‘guerreros’.

A través de Instagram Stories, Alejandra Baigorria afirmó que la producción tuvo una estrategia para que gane un ‘guerrero’ y no un ‘combatiente’: “¿Quién creen que será el mejor guerrero? Pero yo no estoy de acuerdo que haya empezado un combatiente, para variar siempre el que empieza tiene desventaja, pero para variar no lanzaron una moneda sino comenzó un combatiente de frente”, dijo.

“Y obviamente ¿a quién ponen último? A un guerrero, inicia un combatiente y finaliza un guerrero. ¿Para qué? Para que gane un guerrero. ¡Bravo, Esto es guerra! Siguen siendo lo mismo ¡La preferencia, eso!”, expresó Alejandra Baigorria.

La ‘rubia de Gamarra’ también hizo una encuesta para que sus seguidores voten. “¿Qué piensan?”, preguntó, y puso las siguientes opciones: “siempre preferencias” y “no esta bien lo que diga la producción”.

“Bravo siempre la PREFERENCIA A LOS GUERREROS”, escribió Alejandra Baigorria en el post.

Cabe resaltar que Said Palao fue parte del equipo de los ‘combatientes’ y quedó en segundo lugar.

Fuente: Instagram @alejandrabaigorria

TE PUEDE INTERESAR