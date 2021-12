Durante el programa ‘América Hoy’, Janet Barboza mencionó que la cantante internacional, Karol G, seguía en Instagram a Yahaira Plasencia, lo que le causó gran asombro a la salsera, Janet además señaló que su fuente era Samuel Suárez de ‘Instarandula’.

Samuel Suárez salió a desmentir que él haya difundido esa noticia y además reveló que Karol G no sigue a Yahaira Plasencia: “¡GRACIAS JANET BARBOZA POR EL CARIÑO, PERO ESA “NOTICIA FAKE” NO ES NUESTRA!”.

El periodista además agradeció a Janet Barboza por los créditos, pero no los aceptará porque no son suyos y pidió: “pero no jueguen con las emociones de la Yaha, casi se desmaya con el chisme falso”.

