​Sandra Arana: Jazmín Pinedo no tiene poses de diva ni reina

La co-conductora de "Espectáculos", Sandra Arana desmintió que tenga una mala relación con Jazmín Pinedo, quien reemplaza a Karen Schwarz en el programa. Asimismo, negó que la exguerrera tenga actitudes de diva o reina.

"Jazmín es chevere, buena onda, es fácil de trabajar con ella. No tiene poses de diva ni de reina, ni tampoco de antipática. La idea es que todos nos divertamos en el programa. ¿Qué ha recibido críticas? El público la quiere, tiene muchos seguidores. De todas maneras ha sido un cambio entre Karen y Jazmín, se ha bajado un poquito, pero no tanto. Todos estamos contentos", expresó Sandra Arana.

Consultada por el diario OJO, si es verdad que hubo roces con ella, pues no veía con buenos ojos que la “Chinita” ganará más que todos, Sandra Arana dijo: “Para nada, todo súper con ella. Yo no me fijo en cuanto gana los otros ni en sus contratos. Si gana un millón bien, pero no miro lo del resto. ¿Si Jazmín no quiere criticar por quedar bien (con los artistas)? Cada uno tiene su personalidad, yo respondo por mí. Hay un bonito ambiente de trabajo, es súper buena gente, chevere. Está acoplándose porque es nueva en esto (la conducción), lo está haciendo bien y es buena onda”.