Santi Lesmes arremetió contra el jugador Oliver Sonne, quien llegó recientemente a Lima tras ser convocado por Juan Reynoso para los partidos de Eliminatorias 2026. Y es que el conductor de Latina TV no cuestionó al DT peruano por no haber considerado al joven futbolista en los distintos partidos de Perú.

“No coincido con ninguno de ustedes. Oliver Sonne está acá porque la selección danesa nunca lo ha llamado. Si lo hubieran llamado, estaría allá”, comenzó diciendo el español.

“Es tu apreciación y la respeto, pero Oliver Sonne no está por eso. Es un jugador de 23 años, que quizás en este momento, la selección danesa en estos momentos no lo llame, pero más adelante, en un par de años, sí. Él ha preferido a venir a Perú”, le respondió instantáneamente un reportero deportivo.

Al respecto, el presentador extranjero comentó que, en su experiencia siendo seguidores de equipo de futbol del exterior, Sonne no es un gran prospecto como pelotero.

“Yo sigo las ligas europeas porque me encanta, Oliver Sonne no es un jugador conocido y no va a venir a quitar el puesto a un Advíncula con el nivel que tiene”, sentenció.

