Érika Villalobos reapareció en televisión en una entrevista para “Arriba Mi Gente”. La encargada de conversar con la actriz fue Gianella Neyra, su gran amiga, quien no le hizo ninguna pregunta sobre el ampay de Aldo Miyashiro con Fiorella Retiz ocurrido hace poco más de una semana,

Santi Lesmes opinó sobre el tema y estuvo en desacuerdo con Karina Borrero, quien antes que él, elogió la actitud de Villalobos frente a cámara, pues según su criterio, ella como actriz pudo mostrarse más como “aquí no pasó nada”, en referencia a las imágenes de su aún esposo besando a la reportera.

“Viendo a Érika, porque la entrevista era para promocionar su obra, es una actriz y (podía) cambiar la energía (...) Pero yo he visto a una Érika completamente dolida, triste de inicio a fin. No es por honestidad, lo normal hubiera sido parase frente a la cámara porque es trabajo, pero es tanto el dolor que tiene ahora mismo que no puede”, aseguró.

Neyra mostró su rechazo a las declaraciones de Lesmes y dijo: “No tiene por qué... Lo que está detrás lo sabemos todos, ella sabe que lo sabemos todos, entonces está ahí, sentando un precedente, diciendo: ‘Aquí estoy, esto es lo que soy, con los dolores que tengo, mirando hacia adelante´”.

Finalmente, Santi precisó que Érika “nos ha dejado, en esa sinceridad, algunas cositas. Porque por ejemplo cuando habla sobre la obra, ese tipo de cometarios como: ‘ Bueno, no todos vuelven’, que se nota que le salen en el momento frescos, sin pensarlo, te dejan ver la situación que esta viviendo”.

