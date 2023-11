Los medios argentinos están al rojo vivo debido a recientes especulaciones que sugieren que Marcelo Tinelli y Milett Figueroa habrían puesto fin al romance que comenzaron hace solo unas semanas.

Janet Barboza se pronunció en mérica Hoy sobre las especulaciones de la farándula gaucha, afirmando que ellos están bien informados.

“El romance entre Marcelo Tinelli y Milett habría llegado a su fin, según la prensa argentina, que está muy bien informada”, dijo la ‘rulitos’.

En ese sentido, explicó que el nuevo bailarín de Milett la invitó a cenar, lo que habría causado la molestia del conductor argentino.

“El bailarín de Milett le invitó un asado, una cena. Marcelo Tinelli no estuvo enterado, no lo invitaron, no le gustó e hizo pública su molestia que su novia, su pareja, su saliente, su exclusiva, esté cenando con este bailarín guapísimo, además”, acotó la conductora.