Andrea San Martín sigue en el ojo de la tormenta por transmitir EN VIVO su apasionado beso con un ‘chibolo’, identificado como Francesco Méndez Passoni, que forma parte del equipo de producción de “Esto es guerra”.

Y aunque la influencer guardar silencio ante la ola de críticas, quien sí se pronunció en redes fue Sebastián Lizarzaburu. El ‘Hombre roca’ restó importancia a este hecho y multiplicó por cero a su expareja.

Incluso fue consultado sobre cómo es su relación con San Martín, madre de su única hija, de nombre Maia. Hay que tomar en cuenta que la popular ‘Ojiverde’ expuso sus ‘chapes’ con su nuevo galán, una semana después de que el ‘Hombre Roca’ fuera ampayado besando a dos chicas en una misma noche.

“La mamá de Maia se llama Andrea y mi relación con ella es bien, estamos bien, tenemos una buena relación de padres. Así que por ese lado todo tranqui” , comentó, el 12 de febrero, tras los video de la exchica reality con su ‘saliente’.

“¿Te han dicho que tienes un brillo diferente desde que estás soltero?”, le preguntó una usuaria, a lo que él comentó: “Me lo han dicho, sí, yo no sé, porque yo me veo igual. Si es un cumplido, gracias”.

Luego resaltó que está soltero, pese a que fue ampayado besando a dos jovencitas el último fin de semana. “Yo estoy soltero, estoy solo, sino no saldría, no haría mis cosas tranquilo, no estaría en ese plan, mas allá de eso, yo me porto bien” , comentó.

Sebastián Lizarzaburu quiere más hijos

Sebastián Lizarzaburu explicó por qué no quiere tener más hijos o hijas: “No quiero tener más hijos, creo que con Maia es suficiente, prefiero darle mi 100% a ella , no se me cruza por la cabeza tener otra hija o un hijo, con uno o una es suficiente”.

