El actor argentino Sebastián Rulli sorprendió al contar detalles de su vida personal al lado de Angelique Boyer.

Y es que los seguidores de la pareja están acostumbrado a que ninguno de los dos comparta demasiado sobre su vida privada; sin embargo, en una entrevista con Yordi Rosado, Sebastián Rulli habló por primera vez de la “adicción” que sufre su novia.

“Fuma, pero en ningún momento le prohíbo que lo haga. Si ella lo necesita, si ella lo quiere hacer, si ella es adicta a eso o no lo quiere dejar, no pasa nada", dijo Sebastián Rulli en la entrevista, de acuerdo a Telemundo.

El actor admitió que esto le molesta, pero porque desea que Angelique sea saludable: "No es porque me moleste el humo. Sí me molesta, pero no es por mí, sino porque quiero que sea saludable y que no le afecte nunca nada, quiero que esté bien”.

¿Quieren tener hijos?

De otro lado, Sebastián Rulli también se refirió al tema de los hijos, ya que muchos se preguntan por qué después de seis años de relación, todavía no han decidido tener un bebé.

El actor aclaró que no tiene la necesidad de tener más hijos, pues ya tiene uno, pero que si en algún momento Angelique Boyer desea ser mamá, no lo descarta:

“No lo sé si quiero más hijos, yo soy papá, entonces no tengo la necesidad. Sinceramente, no me imagino con más hijos. Nunca soñé con tener una cantidad específica de hijos. Hoy por hoy tengo todo. Tengo mejor la relación con la mejor mujer del mundo. Si ella en algún momento lo necesita, no me cierro”, explicó Sebastián Rulli.

