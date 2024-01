En una reciente entrevista, Carlos Cacho opinó sobre el anillo de compromiso que Said Palao le entregó a Alejandra Baigorria en una isla de Filipinas hace unos días y dijo que la joya podría estar valorizada en unos 30 mil dólares.

“La verdad que lo veo grande (el anillo) y me parece un diamante, ahí hay sus quilates, claro por foto no se puede ver toda la magnitud de la piedra y de cuántos quilates estamos hablando, pero sí te puedo decir dos cosas: Es un diamante y de varios quilates, bien por ella, ya le tocaba”, expresó Carlos Cacho para Trome.

Luego continuó con: “además, a Alejandra la he visto más tranquila y a él lo he visto guapísimo, antes no lo seguía en redes y ahora sí”.

El maquillador también se animó a dar una cifra de lo que podría haber costado el anillo de compromiso de la chica reality.

“Estamos hablando de unos 30 mil dólares por lo menos. Bueno, ellos están trabajando e imagino que él ha hecho el esfuerzo y se lo ha dado a su novia, me parece muy justo” , expresó.

Alejandra Baigorria y Said Palao se comprometieron con romántica pedida de mano en Filipinas