El productor Sergio George envió un mensaje a Yahaira Plasencia en medio de los rumores de un alejamiento del futbolista Jefferson Farfán.

Recientemente, Yahaira Plasencia borró casi todas sus fotos de Instagram -incluidas las del viaje a Rusia- y compartió una nueva sesión de fotos donde aparece más sensual que nunca.

En su última publicación, la salsera aparece posando en una cama en ropa íntima.

“Y esto es solo el comienzo. Agárrense, que regresé con todo”, escribió Yahaira Plasencia en su cuenta de Instagram.

El productor Sergio George no perdió la oportunidad y le dejó un mensaje con indirecta incluida: “Como siempre digo: cuando hay cambios no hay regreso a lo que era antes. El que no lo acepte entonces no lo aceptes y punto. Te quedarás atrás. U La La!”.

Foto: captura Instagram Yahaira Plasencia

“Lo que se viene", respondió Yahaira Plasencia al productor.

Como se conoce, desde que regresaron de Rusia, circulan los rumores de que Yahaira Plasencia y Jefferson Farfán habrían terminado su relación; no obstante, algunos conductores de espectáculos han especulado que solo se trataría de una estrategia publicitaria para aparecer en la prensa.

Foto: captura Instagram Yahaira Plasencia

VIDEOS RECOMENDADOS

Rodrigo González arremete contra Janet Barboza

Rodrigo González se la ‘canta’ a Janet Barboza-ojo

TE PUEDE INTERESAR