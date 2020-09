La conductora de América Espectáculos, Rebeca Escribens, hizo de las suyas y contó que conoció al productor de Yahaira Plasencia, Sergio George, en un hotel el Lima.

“Sergio no te olvides, recuerda ese encuentro que tuvimos en el hotel”, dijo Rebeca Escribens, quien explicó cómo sucedió y quién se lo presentó.

“Yo me fui a tomar un desayuno con mi familia y Maritza Rodríguez, la ex manager de Yahaira Plasencia porque ya la botó, no mentira, me dijo: ‘ven, te voy a presentar a Sergio George’. Lo saludé con respeto”, agregó Rebeca Escribens.

Luego, Rebeca Escribens hizo de las suyas y le bailó frente a cámaras. “Lo conocí. ¿No te acuerdas de mí?, así con pelo sano, piel sozana, rica, apretadita, estaba con kilitos de más pero estaba rica. Sí eres un cobarde porque no te acuerdas de mí”, dijo en son de broma.

Rebeca Escribens le baila a Sergio George-ojo

