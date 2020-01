La reconocida cantante Shakira inició su relación con el futbolista Gerad Piqué hace aproximadamente diez años, fruto de ese amor nacieron sus dos hijos Milan y Sasha. Sin embargo, a pesar de tener una familia consolidada, muchos de sus fanáticos se preguntan por qué la pareja no contrae matrimonio tras tantos años de relación sentimental.

Y es que al parecer la espera seguiría dándose, ya que la polémica pareja no planea contraer nupcias en un futuro cercano.

Así lo dejó en claro la artista colombiana, quien durante una entrevista con 60 Minutes, de la cadena CBS.

“El matrimonio me aterra. No quiero que me vea como su esposa. Prefiero que me vea como su novia, su amante. Un poco como la fruta prohibida. Quiero mantenerlo alerta, que piense que todo es posible, dependiendo del comportamiento”, dijo con una pícara sonrisa.