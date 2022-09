La ruptura de Shakira y Gerard Piqué ha sumado un nuevo capítulo: un acuerdo sobre la tenencia de sus hijos. La separación mediática estuvo marcada por rumores, especulaciones y desmentidos. Sin embargo, empezó a tomar otro rumbo con la revelación del nombre de Clara Chía Martí, por parte del diario británico The Sun, como la supuesta nueva pareja del jugador del Barcelona.

El futbolista español fue captado junto a la joven de 23 años en un concierto de Dani Martín y luego en una boda. A pesar de que no la ha oficializado como su nueva pareja, las señales parecen ser más que claras para el público.

Sin embargo, estar en el ojo mediático no le ha caído nada bien a Piqué, quien envió un comunicado, a través de sus abogados, para reclamar las “intromisiones que traspasan los límites de la legalidad” por parte de paparazis.

“(...) viéndose nuestro cliente obligado a alterar su rutina diaria con el único fin de proteger a sus hijos, a su familia y a su entorno más cercano”, dice el mensaje de los representantes de la celebridad española. En ese contexto, ha aparecido más información sobre el supuesto acuerdo entre Piqué y Shakira sobre sus dos hijos.

¿CUÁL ES EL ACUERDO DE SHAKIRA Y GERARD PIQUÉ SOBRE SUS HIJOS?

Shakira y Gerard Piqué habrían llegado a un acuerdo de tenencia sobre sus dos hijos, los cuales seguirían residiendo en Barcelona, España, de acuerdo a la información de Vanitatis.

El mencionado portal de El Confidencial detalló que, desde marzo de 2022, la expareja se habría turnado la tenencia de los pequeños, para que la ruptura sea manejada de la mejor manera. Piqué, por ejemplo, fue visto con los menores en junio en Wimbledon.

Esto, además, no habría sufrido ningún cambio con la aparición de Clara Chía Martí, quien sería la nueva pareja de Piqué y quien ya habría conocido a los hijos del defensa del Barcelona, según últimos reportes de medios españoles.

De esta manera, Shakira y Piqué habrían evitado ir a una estancia judicial en cuanto a la situación de los menores, pese a las nuevas informaciones sobre la estudiante de Relaciones Públicas. Después de esto, según Vanitatis, no habría otro tema para discutir entre abogados porque no existirían temas económicos de por medio: la pareja, en su momento, habría mantenido gastos compartidos pero no inversiones.

¿QUÉ CONSIGUIÓ CLARA CHÍA MARTIN CON GERARD PIQUÉ ANTES QUE SHAKIRA?

De acuerdo a “Ya es mediodía”, Clara Chía Martin, quien fuera la nueva novia de Gerard Piqué, consiguió formar parte del círculo más cercano del futbolista del Barcelona. “En menos de un año, Clara Chía ha conseguido lo que Shakira nunca consiguió en 10 años: ser una más del grupo de Gerard Piqué”, dijo Miquel Valls en dicho programa de televisión.

Esto es lo que habrían señalado las fuentes cercanas al círculo del deportista español y la nueva estrella de la farándula internacional, de acuerdo al citado medio. Además, el mencionado presentador detalló las dificultades que habría tenido la cantante colombiana para relacionarse con los amigos de Piqué.

