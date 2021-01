Sheyla Rojas sorprendió a propios y extraños al enviarle un fuerte mensaje a Rodrigo González a través de Instagram luego que el conductor de “Amor y fuego” afirmó que la rubia tenía un nuevo galán.

En sus historias de Instagram, Sheyla Rojas aseguró estar “cansada” de los rumores y dijo que no tiene “nada que esconder”.

“No se crean todos esos cuentos que ya estoy cansada y lo aclaro porque en realidad no tengo nada que ocultar, no tengo nada que esconder, era eso lo que pasó”, se le escucha decir.

Asimismo, Sheyla Rojas precisó que el video difundido por el programa “Amor y fuego” no se refería a ella, pues está soltera.

“De lo otro, estoy solterísima, soltera. No soy la única Sheyla en este mundo, hay más Sheylas y mi amiga tiene otras amigas Sheylas también. ¿Por qué tengo que ser yo? ¿Por qué tiene esa persona que nombrarme a mí?”, preguntó la rubia.

De otro lado, Sheyla Rojas desmintió que las manchas en su cuerpo se deban a un nuevo galán: “Esto estaba rojo, me picaba y como pueden ver, en realidad también me salió en la parte de acá (parte baja del abdomen), más abajo. Esto es una quemadura, estaba rojísimo, ahora está así, un poco más oscuro y ya no me pica”.

