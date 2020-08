Gran conmoción ha provocado en las redes sociales Sheyla Rojas tras compartir un video escuchando una romántica canción de Maluma en medio de la gran polémica que se creado sobre un posible vínculo con el artista.

Como se recuerda la conductora de “Estás en Todas” fue muy criticada luego de unirse a una trasmisión en vivo del colombiano vía Instagram, en donde se mostró sumamente atenta a los comentarios del artista.

Incluso, Magaly Medina a través de su programa no dudó en burlarse de la ex chica realitie. “Ay, tú échate agua Sheyla, olvídate, Maluma no te va a mirar, no te miró cuando estaba en Combate, ahora no va a pasar. ¡No va a pasar, hijita!”, señaló.

Horas después la popular ‘Shey Shey’ grabó un sensual video escuchando la nueva canción del cantante colombiano Maluma, la cual lleva el nombre de ‘Me acuerdo de ti’.

NO HACE CASO A LAS CRÍTICAS

Todo parece indicar, que a la rubia no le preocupa en los más mínimo los comentarios negativos ni los vínculos que le puedan crear, por ello, continúa cantando y bailando las canciones del reconocido cantante.