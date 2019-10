La modelo Sheyla Rojas reflexionó sobre sus relaciones pasadas. Durante una entrevista en un programa radial junto a Flavia Laos, la también empresaria precisó que no es una persona interesada, y que su objetivo sentimental no va por lo económico.

“Hubo una historia de un chico que para costear su vida asaltó un banco, pero su novia le pidió entregarse a la Policía”, contó Laos, quien le preguntó a Rojas qué hubiese hecho en esa situación.

“A mí me ha pasado. Me vendieron gato por liebre. Creo que también haría lo mismo que la chica. Uno no puede tapar esas cosas ni vivir de las apariencias”, sentenció Rojas.

Como se recuerda, la artista fue criticada por haber tenido una relación fugaz con el empresario libanés Fidelio Cavalli.