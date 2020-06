Sheyla Rojas recibe miles de críticas en las redes sociales, pero pocas veces responde de forma negativa. Sin embargo, esta vez un comentario colmó la paciencia de la conductora, quien se mostró indignada a través de Twitter.

Recientemente, en una entrevista con “En boca de todos”, Sheyla Rojas se mostró orgullosa de sus cirugías y aseguró que resta importancia a las críticas: “Escucho todo tipo de comentarios pero obviamente me zurro en los comentarios porque yo sé que estoy rica, soy una mamacita”.

Un usuario de Twitter le dio la razón, pero aprovechó para insultar a la conductora y acusarla de ejercer la prostitución a través de sus redes sociales.

“Es cierto @_sheyoficial está muy bien cómo te promocionas, supongo que para ejercer el oficio más antiguo del mundo, PERO NO para tener un programa de TV en HORARIO FAMILIAR!! Ya basta de tanto descaro!!”, escribió el usuario.

Además, en su tweet, etiquetó a la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, al Ministerio de Educación y al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Sheyla se indigna

Sheyla Rojas no se quedó callada y cuadró a este usuario: “Quién te has creído tú para afirmar semejante calumnia... siempre trabaje dignamente es muy fácil insinuar cosas en una red social y querer denigrar a una persona. Basta! Yo no me meto con nadie y esto si es el colmo”, respondió la conductora.





Foto: captura Twitter Sheyla Rojas

