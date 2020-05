La conductora de “Estás en todas”, Sheyla Rojas, decidió pronunciarse sobre las innumerables críticas que recibe a diario, ya se por su apariencia física o sobre su estilo de vida. Y es que recordemos que los últimos que comentaron sobre ese tema fueron Magaly Medina y Rodrigo González, quienes hablaron sobre sus relaciones amorosas y el color de su cabello.

Todo se dio cuando en su programa le hicieron una sorpresa por el día de la madre con fotos de su hijo Antoñito. “Me encanta ver las fotos de mi hijo. Yo ahora he optado por cuidar esa parte tan valiosa de mi vida, tan privada, no la expongo. Pero esa parte de mí fue tan tocada en algún momento, que me hizo valorarlo y cuidarlo. Solo mi familia y las personas que me conocen saben las cosas que hago por mi hijo y para mi hijo”, manifestó.

Asimismo, aprovechó las cámaras para dirigirse a aquellos que se burlan de ella y la critican, sin darse el tiempo de conocerla.

“Nada te define, ni la ropa, los errores del pasado, lo que otras personas puedan decir de ti, lo único que te define es tu conciencia y las cosas que uno hace. Yo sé que muchos me critican, me juzgan, el color de mi pelo, la ropa que me pongo. Me juzgan mucho, pero gente que ni siquiera se ha tomado un segundo de conversar conmigo y ver los valores que yo tuve gracias a mis padres”, agregó.

Sin embargo, la frase que más llamó la atención es cuando mencionó aquella época donde Flavia Laos la tildó de “gallina vieja”.

“Yo trato de no hacer caso, yo siempre estoy sonriendo contenta, ese es mi trabajo, yo lo decidí así y yo también decido hasta que punto darme a conocer. Me dijeron en algún momento gallina, y si soy una gallina porque tengo los huevos bien puestos, como me lo dijo mi mamá”, concluyó.

Sheyla se quiebra en vivo - Ojo

