A través de su cuenta de Instagram, la modelo Paula Manzanal defendió a su amiga Sheyla Rojas luego de que su exrelacionista público difundiera chats entre ellos hablando sobre Luis Advíncula y su interés hacia la conductora de televisión.

“Yo el día de ayer me he quedado en shock, me he quedado así, literal, no por Sheyla sino por ese poco hombre que consideró su mejor amigo en algún momento. En verdad me asombro y me repugna hombres y gente como él”, dijo Paula Manzanal.

Luego añadió: “En realidad ¿no me van a decir que entre mejores amigas hablamos así?, entre mejores amigas nos bromeamos y entre nosotras conocemos nuestras propias bromas. Sabemos cuándo es broma y cuándo no es broma (…) todas hablamos así y los hombres son peores y no me digan que no porque eso es machismo (...) Ahora si un hombre te invita a comer o te paga la cuenta, eres tremenda p**, ¿osea a tí nunca te ha invitado a comer tu novio o el chico que te gusta?, ¿No te ha pagado la cuenta?”.

Contra Pavón

Por otro lado, Paula Manzanal arremetió contra el torero Antonio Pavón quien recordó que Sheyla Rojas no permite que su hijo viaje a España y no puede ver a su familia.

“Me indigna ver comentarios y entrevistas de terceros que se agarran de esto para hundir más a Sheyla. Además se agarran con su hijo. ¿Qué tiene que ver un hijo acá? Es que no me entra en la cabeza porque Sheyla es muy buena madre”, acotó.

