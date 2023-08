¿De quién se trataría? Shirley Cherres sorprendió a propios y extraños al revelar detalles inéditos de los que habrían sido sus amoríos durante su época como porrista del Sport Boys. Y es que la modelo terminó por confesar que vivió un fugaz romance con un expresidente del Perú, y que incluso hasta usó su banda presidencial.

En ese sentido, la exvedette señaló para el programa “Café con la Chévez”, que no se trataría ni de Pedro Castillo, ni Alan García. “ Te puedo decir que fue un presidente que sí estuvo un tiempo alejado de su esposa, estaba separado. No fue el del sombrero, tampoco fue el que ya partió, aunque sí lo conoció, me pareció una súper persona”, comenzó diciendo.

Por otra parte, Cherres confirmó que tuvo encuentros íntimos con un exjefe de Estado en un hotel privado de Lima, donde el político la llenó de lujosos detalles durante tres días.

“Salí con ese presidente, se ‘auto secuestró’ tres noches en un privado en Lima, no fue en un hotel pues, los dos públicos no se podría (...) No he negado que sea el del whisky... Pero todo fue A1, desde que ingresé, lleno de rosas, hermosos, romanticón... Desfilé con la banda, todos los presidentes cargan su bandita, aunque no lo creas, pero yo me la puse pues, obviamente con un hilo dental rojo”, agregó para Trome.

Shirley Cherres detalla al presidente con el que tuvo romance

Pese a que no dijo nombres y apellidos concretos, la modelo Shirley Cherres dio mayores del expresidente del Perú con el cual se habría vinculado sentimentalmente.

“He sido presidenta por tres días. Su color favorito era el rojo. Tenía su mano derecha, él era el que hacía todo, hablamos y bacán. Lo hice porque quise, yo quería con él. Si lo ves dices, ‘pobrecito’, pero no, era bravo”, comentó.

TE PUEDE INTERESAR