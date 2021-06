La congresista Sigrid Bazán increpó por Instagram a la periodista Vanya Thais, luego de que la viera junto a Rosángela Barbarán en una marcha por la democracia que fue convocada en Campo de Marte.

Sigrid Bazán no tuvo en reparos de compartir imágenes de Vanya Thais en la marcha y dijo:

“Esta señorita está diciendo que esta marcha no tiene partidos políticos, esta marcha de Fuerza Popular no tiene partidos políticos, pero está coordinando con la congresista Rosángela Barbarán que es de congresista por Fuerza Barbarán y me dijo que era irresponsable llamar a las calles en una entrevista”.

Al respecto, la periodista Vanya Thais no se quedó callada y le respondió a Sigrid Bazán por el mismo miedo, es decir por Instagram.

“Espero que estés bien. Te comento en qué quedamos. Soy una ciudadana al igual que Rosángela Barbarán, todas de diferentes partidos pero con una consigna. Defender la transparencia del proceso, la libertad y la democracia”, le dijo Vanya Thais a Sigrid Bazán.

Sigrid Bazán no tuvo reparos de compartir imágenes de Vanya Thais, y la periodista no se quedó callada

