La hermana de Yahaira, Silvana Plasencia, decidió pronunciarse luego de ser criticada por los usuarios en redes sociales sobre la liposucción que se habría realizado hace algunas semanas.

Y es que muchos cibernautas aseguran que la hermana de la salsera no habría tenido buena respuesta frente a esta intervención quirúrgica.

“Hay algunos que me dicen: ‘Silvana te has hecho la operación y solo has bajado un poco’... Quiero comentarles que la lipo es más que todo para formar y para bajar algunos kilitos como ha pasado conmigo”, comenzó diciendo en sus historias de Instagram.

Asimismo, Silvana Plasencia señaló que su objetivo no fue el bajar de peso abruptamente, sino más que nada formar su cuerpo.

“Si yo quisiera tener otro tipo de cuerpo me hubiera hecho la manga u otro tipo de operaciones. Yo solo quería formarme, mi contextura es así, mi contextura es gruesa y me gusta, me siento súper bien. Para flaca, mi hermana, yo estoy genial”, agregó.

