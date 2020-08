Tras el fuerte escándalo que protagonizó con su pareja el último fin de semana, Silvia Cornejo decidió pronunciarse sobre este hecho y aseguró que mantendrá en estricto privado sus problemas amorosos con Jean Paul Gabuteau, ya que siempre será el padre de su hijo.

“No voy a brindar ningún tipo de declaración, me estoy manejando por otra vía. Yo veo por el bienestar de mi hijo, porque va crecer, y no quiero que esté expuesto. Pienso primero como mamá, tengo que cuidar esa parte de mi hijo. Él (Jean Paul) siempre va a ser el padre, por eso, no voy a dar ningún tipo de declaración sobre él”, manifestó a Diario Ojo.

Sin embargo, lo que sorprendió a todos los usuarios fue que la conductora de América Espectáculos al parecer habría puesto fin a su relación con el empresario tras muchas idas y venidas, borrando así de su cuenta oficial de Instagram todo tipo de fotos juntos como pareja y dejando solo las instantáneas familiares donde aparecen con su pequeño hijo.

Recordemos que el programa de “Magaly TV, la firme” hizo públicas unas imágenes donde la modelo se habría peleado con Jean Paul y no contenta con ello le habría hasta chocado su automóvil. Por su parte y frente a este hecho, el padre de su hijo le ha interpuesto una denuncia a Silvia por violencia física y psicológica.

