¿Y el Covid-19 en México no mata gente? Parece que Guty Carrera desconoce que el Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, informó desde Palacio Nacional que en México las defunciones confirmadas a causa del Coronavirus suman hasta el momento 59,610 y que hay 549,734 casos confirmados acumulados. Esto lo decimos porque se dejó ver en una reunión con algunos amigos, sin usar la mascarilla, protector facial ni guardar el metro de distancia para evitar mas contagios.

Entre las personas que se dieron cita al lugar estuvieron Nicola Porcella y otros mexicanos, al parecer también integrantes del reality “Guerreros 2020″. ¿Este el ejemplo que le dan a sus fans de las medidas de bioseguridad? Carrera fue grabado por su pareja zapateando el tema que la hizo conocida a Wendy Sulca, “Cerveza, cerveza” y en un momento le piden también que lo haga Nicola Porcella quien botella en mano solo atinó a mover los brazos y reírse.

Parece que las cifras tan elevadas parecen no importarle al “Potro”, ni a su pareja, Brenda Zambrano, muchos menos a Nicola Porcella, pues se les vio disfrutar de una reunión donde no faltaron los tragos y bocaditos, según los videos que colgó la influencer mexicana. Vale indicar, que no es la primera vez que Carrera se muestra sin usar un objeto de protección, pues Ojo.pe dio a conocer como recibe a la visita sin usar este elemento.

En un momento se ve a Nicola Porcella también muy feliz con un trago en la mano y tratando de bailar esta pegajosa canción de la ahora joven Wendy Sulca. En dicha escena también se ve felices a sus amistades que lejos de guardar alguna distancia por el Coronavirus están todos juntitos.