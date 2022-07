Sofía Franco regresó a Perú y este miércoles se presentó en el programa “En Boca de Todos”, donde habló por primera vez sobre el supuesto romance entre su aún esposo, Álvaro Paz de la Barra, y Jamila Dahabreh.

Aunque dijo que no tiene ningún problema con que el alcalde de La Molina y la popular ‘embajadora de Tulum’ inicien una relación sentimental, la exconductora aprovechó para mandarle una clara indirecta a la modelo al recordarle que su expareja calificó de “una gran insensatez” que se especule sobre un noviazgo con ella.

“Como que darle mi bendición (a la supuesta relación) nunca tanto, aún tenemos que consolidar el tema de papeles, no hemos hablado de divorcio, sin embargo, él ya lo dijo, son insensateces que uno no puede estar rectificando”, señaló Sofía Franco.

La expresentadora de televisión también habló sobre Jamila Dahabreh, y tras señalar que solo la conoce porque la ha visto desfilar, aseguró que no tiene ningún problema con ella.

“La conozco porque la he visto toda la vida desfilando, yo no tengo ningún rencor, ninguna bronca con nadie, todo está en paz. (…) Él se encargará de elegir a la persona correcta. Es un poco complicado, pero en todo caso me gustaría verlo siempre feliz, es una buena persona. (…) Siempre le voy a desear lo mejor, al igual que él a mí”, añadió.

En otro momento, Sofía Franco fue consultada sobre las recientes imágenes donde Paz de la Barra festeja a lo grande su cumpleaños en compañía de Jamila Dahabreh, y aseguró que ella también celebró el onomástico del burgomaestre en compañía de su hijo.

“Lo celebramos en familia, tomamos un desayuno el día de ayer, que ha sido su cumpleaños, y obviamente todo ha sido muy bonito, un espacio familiar para que mi hijo se sienta siempre feliz, pues él es ajeno a todos estos titulares de los medios”, señaló.

