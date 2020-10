Xilenne Talledo es una joven que en el programa “Amor y Fuego”, contó las conversaciones que mantuvo con Stefano Tosso durante la cuarentena.

Reveló que desde marzo, Stefano Tosso empezó a mostrar interés en ella, sin embargo habían actitudes de él que no le gustaban.

“Luego empezó con el maicito y empezó a molestarse cuando lo dejaba en visto y le decía: te juro por mi papá que si me dejas en visto no te vuelve a hablar más (...) Luego empezó a intensificarse y decía que le gustaba, pero yo no le creía y le decía: a cuántas chicas le dirás y se indignaba y decía: no me generalices, yo no soy así con todas. Me dijo que estaba enamorado de mí”, contó la muchacha para el programa de Rodrigo González.

Agregó que cuando ella le permitió ingresar más a su vida, pasó un espantoso momento. “Fueron semanas en que yo le permití ingresar a mi vida, en que le dí mi whatsapp. Entonces las cosas se ponen más intensas cuando le abro mi vida, pero habían actitudes que me mantenían alerta”.

“Yo le llamé porque había pasado algo en mi casa y él bajó la cámara y me dijo tocate y no recuerdo si yo le corté o él me cortó molesto. Le dije: ¿Qué fue? Y esperé unas disculpas, pero él salió con su papel de: Yo pensé que eras mi chica, que cuando me calientes, no me dejes así”, agregó.

Finalmente, contó que le dijo que se analice y nunca más le volvió a insistir y tomó un papel de víctima.

Stefano Tosso: joven cuenta supuesto espantoso momento que pasó con él -ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Maricarmen Marin en Mujeres al Mando | OJO

Maricarmen Marin en Mujeres al Mando | OJO

TE PUEDE INTERESAR