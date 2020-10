Stefano Tosso se presentó en el programa de Beto Ortiz para hablar sobre las diversas acusaciones por acoso sexual en su contra que se mostraron en redes sociales y que se volvieron viral.

El actor señaló que las conversaciones no han sido presentadas de la manera correcta, pues aseguró que las denunciantes habrían borrado partes de las mismas. “Ella pudo, que es lo que efectivamente ha hecho, que parezca que hablo solo... Entonces, yo le pido a la gente de ‘Influencers out of context’ (página de Instagram donde se presentaron las denuncias) que me escriban”, indicó el hijo de Ricky Tosso en Willax TV.

Del mismo modo denunció que se ha dado a conocer su número de teléfono en la mencionada página y ha recibido hasta amenazas de muerte. “Me atacan de todos los flancos, con cosas de años distintos. Ahora lo que estoy haciendo es tratando de recuperar mis (conversaciones de) WhatsApp para demostrar que no son lo que están diciendo”, agregó.

Tosso afirmó que su único error fue ser “mujeriego”, pues en los chats se demostraría su infidelidad hacia sus anteriores enamoradas. “Condénenme por ser mujeriego e infiel, y le pido disculpas a todos mis ex (parejas)”, comentó

Asimismo, Tosso afirmó que siente que su futuro como artista y actor está afectada. Sin embargo, se presentó en el programa de Beto Ortíz por su familia. “No soy acosador, pero sí he engañado a mujeres porque les he ‘pintado lo pajaritos’ que no cumplí”, sentenció.

El actor pidió disculpas a las mujeres que se han sentido ofendidas. “Nunca fue mi intención hacerle daño a alguien”, concluyó. Tosso

Sobre las denuncias

Cabe señalar que las denuncias contra el actor de 29 años se dieron a conocer inicialmente el 26 de octubre por la página de Instagram ‘Influencers out of context’, la cual compartió testimonios y supuestas capturas de conversaciones entre Tosso y sus presuntas alumnas de teatro.

