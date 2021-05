La actriz peruana Stephanie Cayo volvió a pronunciarse en contra el candidato por Perú Libre, Pedro Castillo, y el comunismo.

Una vez más, Stephanie Cayo pidió a los peruanos hablar con los venezolanos que viven en Perú para que puedan comprender de qué se trata el comunismo y cómo puede perjudicar le progreso de nuestro país.

“Los que van a votar en blanco o viciado o por el comunismo, sin nunca haber pisado Venezuela o Cuba...a revisar bien su conciencia”, escribió Cayo.

Seguidamente agregó: “Salgan a la calle y hablen con cualquier venezolano. Pregúntele por su vida en los últimos años. Luego hablamos”.

Un día antes, Stephanie Cayo usó su cuenta de Instagram para opinar sobre la situación electoral que se vive en Perú. Ella se tomó un tiempo para expresar su opinión y pedir que se vote con consciencia.

“Cuando vayan a votar a favor del comunismo, puedan vivir con su consciencia, porque ustedes se van a quedar allá, viviendo en Perú o quizá van a salir, no lo sé. Yo lo digo porque amo a mi patria y quiero volver”.

Agregó: “Espero que puedan vivir con su consciencia, sabiendo que esos campesinos no van a avanzar, no tengan avance tecnológico, no tengan educación y el país no crezca y quizá tengamos un gobierno que se instale en el país y no quiera salir, porque así se forman las dictaduras. Con corrupción y dinero se compra todo”.

