El pasado 6 de enero se suspendió la audiencia sobre el proceso que enfrenta Eleazar Gómez en prisión, tras ser acusado por su expareja Stephanie Valenzuela de agresión física. Y es que las autoridades mexicanas decidieron que la nueva audiencia sería en el mes de marzo.

En esta nueva audiencia también se conocería al nuevo representante legal del actor, luego que Froylán Díaz decidió retirarse del caso por presuntos problemas de salud.

“Desde el mes de diciembre ya no estoy a cargo del caso de Eleazar (Gómez) Por motivos de salud me tuve que retirar; de hecho, ya no estoy en México”, dijo para el programa mexicano ‘Venga la Alegría’.

“El asunto está en las mejores manos. Seguiré apoyando en lo mejor posible, pero ya hay personas que se está encargando de la investigación”, señaló.

Asimismo, el abogado mencionó que así como van las cosas debido a la pandemia del COVID-19 que aqueja al mundo entero, la audiencia se vería retrasada hasta el mes de marzo. “Así como están los tiempos, creo que (la audiencia) se va a ir hasta marzo”, agregó.

