Desde Miami, la guapa Stephanie Valenzuela se conectó con el magazine “En Exckusiva” para opinar sobre algunos galanes de la farándula nacional, entre ellos, el futbolista peruano Jefferson Farfán.

‘Tefi’ confesó haber visto los sensuales bailes de la ‘Foquita’ y comentó que “tiene buen ritmo”

“Ahora es la entrella de los Tik Tok (...) Se lleva su 10 (de nota), está bailando super bien”, dijo la cantante sobre la pareja de Yahaira Plasencia.

“¿Y de guapura, cuánto le das?”, le preguntó Laura Borlini a la modelo. Esto provocó risas de su parte.

“No seas mala, creo que uno no puede calificar, porque la belleza... para uno es un 10, para otros es un 5. No, prefiero no decir nada”, comentó desde Miami.

Tefi Valenzuela opina sobre los galanes peruanos - Panamerica TV - ojo

