Sheyla Rojas es constantemente criticada por la cantidad de ‘arreglitos’ que se ha hecho en el rostro y el cuerpo pese a que solo tiene 32 años.

Por esta razón, el programa “Magaly TV La firme” preguntó a Susy Díaz qué pensaba del cambio físico de la conductora.

Para sorpresa de muchos, Susy dijo que le encantaba Sheyla Rojas. De hecho, la excongresista dijo identificarse con la ex chica reality.

“Yo la veo a Sheyla una muñeca, me veo yo en ella cuando era joven”, comentó Susy Díaz. Con entusiasmo, Susy dijo que Sheyla Rojas le recordaba a cuando ella era más joven.

"Por eso me gusta más ella (Sheyla), mi cara cuando era joven”, expresó.

De otro lado, Susy Díaz confesó que ha pasado por el quirófano varias veces:

“Me he hecho de todo, me he operado todo el cuerpo. Me seguiría operando pero me da miedo, a mi edad me da miedo la cirugía (...) Antes me metían cuchillo una vez al año".

