Actor, director, productor y profesor, Miguel Iza por ahora está alejado de las pantallas, pero no de la actuación. Desde “Del Bardo”, un colectivo teatral que nace el año 2016 con dos objetivos puntuales: ser una cantera de formación de actores y un espacio donde producir espectáculos teatrales con sus alumnos, viene formando a nuevos talentos en la actuación y la dramaturgia. Fruto de ese arduo trabajo se ve reflejado en “Teatro a la carta”, un formato de espectáculo teatral creado por el propio Miguel Iza.

“Se me ocurrió hacer este formato porque (en la escuela) tenemos dos programas integrados, que son el programa de formación actoral y el programa de dramaturgos. Mi idea fue ‘hagamos un espectáculo de obras cortas para que puedan participar varios dramaturgos y para que puedan participar varios actores’. Entonces hicimos esta primera experiencia en octubre del año pasado”, explica Iza.

“Estamos intentando hacer producciones propias, justamente con la idea de que los alumnos egresados tengan trabajo”, agrega.

En este proyecto lo acompaña su hijo Franco Iza, el popular Happy en “Al Fondo Hay Sitio”, quien es el dramaturgo y director del programa de dramaturgia de la escuela “Del Bardo”.

Miguel Iza y su hijo, el dramaturgo y director de teatro Franco Iza, en una foto de 2018.

“Franco siempre ha dirigido los talleres de montaje de la escuela. Ya tiene como 10 obras; él ha dirigido más que yo, definitivamente. Con Franco trabajamos desde que nació prácticamente; trabajar con él es la cosa más natural del mundo, casi como respirar”, comenta el destacado actor y orgulloso padre.

El espectáculo a la carta

Tras el éxito de “Teatro a la carta” en octubre pasado, este año presentarán su segunda edición. Al igual que en la primera entrega, la dinámica del espectáculo teatral se desarrolla en un restaurante.

“Así como se acercan los mozos de ‘Tierra Baldía’ a ofrecerte la carta de los platos y la carta de tragos, los actores también hacen de mozos y ofrecen la carta de las obras teatrales. Entonces, al mismo tiempo que eligen su plato o su trago, también eligen sus obras. Los mozos actores recogen los pedidos de los comensales, hacen un conteo de votos y las tres obras más votadas son las que se presentan esa noche. La tercera más votada, se presenta como entrada; la segunda más votada, como segundo; y la tercera más votada, como postre, esa es un poco la dinámica, lo divertido es que se genera una especie de competencia”, detalla Iza.

“Para nosotros, ‘Teatro a la Carta’ debería convertirse en una movida importante. Cuando hice el producto, para mí la importancia era que los egresados tengan trabajo, porque el mercado está muy difícil, pero nunca me imaginé que iba a ser tan agradable para la gente, para el público en general", dice Miguel Iza.

Estrenan este 22 de marzo y la temporada va hasta el 12 de mayo en el Restaurante cultural Tierra Baldía. Las funciones son los viernes y sábado a las 8:30 p.m. y domingos a las 7 p.m. En cada obra participan entre 2 y 3 actores y duran un promedio de 20 minutos. Son seis obras que están en la carta, y tres se presentan cada noche.

ALGO MÁS

Las entradas para asistir a “Teatro a la carta” están a la venta en la plataforma de Joinnus.