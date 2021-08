La modelo peruana Tefi Valenzuela reveló que ya está lista para ingresar al reality de Telemundo “La casa de los famosos”, que se estrenará este martes 24 de agosto del 2021 en Estados Unidos.

A través de Instagram, Stephanie Valenzuela contó que no podrá usar el celular mientras permanezca en la casa: “Faltan 3 días y estamos sin teléfono y encerrados”, señaló la modelo.

Tefi Valenzuela contó que decidió participar para que el público conozca más de ella: “A veces vemos muchas cosas por las redes y creemos que conocemos a una persona, pero eso no es real, nadie está con nosotros 24 horas, 7 días a la semana y te ve tal cual eres, sin pestañas, sin filtros, sin pelos, sin poses para el Instagram y eso es lo que me animó a entrar al reality, que me conozcan tal cual soy”.

“Creo que he trabajado muchísimo en mí, he ido cambiando, he ido evolucionando, tengo muchas ganas de compartir con ustedes”, agregó.

La modelo pidió al público que la apoyen durante su participación en “La casa de los famosos”: “Les pido que me apoyen en este proyecto que me da muchísima ilusión, vamos a hacer todo juntos, vamos a divertirnos”.

Stephanie Valenzuela también bromeó al pedir que las “meditaciones funcionen” para evitar problemas con sus compañeros del reality.

Cabe resaltar que Telemundo ha confirmado la participación de Pablo Montero, Christian de la Campa, Kimberly Flores, Christian Estrada, Celia Lora, Uriel del Toro, Gaby Spanic y Stephanie Valenzuela.

Fuente: Instagram Tefi Valenzuela

