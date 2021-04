La revista TV y Novelas sorprendió al asegurar en la misma que la modelo y cantante peruana Tefi Valenzuela sería deportada de México luego de mostrar su desagrado por las leyes mexicanas, quienes le otorgaron la libertad condicional a Eleazar Gómez.

Al ser consultada, Tefi Valenzuela se mostró sorprendida y dijo desconocer los motivos de por qué esta revista saca ese tipo de publicaciones totalmente falsas. “A mí me sorprenden, de ser víctima a hacerse los culpable. ¿Por qué esta revista me difama de esta manera?”.

“Están poniendo cosas que no son reales y no sé de donde se inventaron que me pueden deportar. Yo estoy totalmente legal en México y no tendrían por qué deportarme, pero quieren vender algo así y no sé por qué”, respondió para el programa digital “Chisme no Like”.

Posteriormente y llorando, Tefi Valenzuela agregó: “Quiero que vean lo que está pasando. Nunca otorgué el perdón y sobretodo que debemos seguir animando a las personas a denunciar”.

