La integrante de ‘Esto es guerra’, Tepha Loza, está saliendo con futbolista Sergio Peña, y advirtió a sus detractores no meterlo en temas mediáticos porque él tiene una carrera que cuidar.

Así lo señaló en ‘América Espectáculos’, donde también aseguro que sí puede llevar una relación a distancia. La guerrera aún está esperando que su productor Peter Fajardo le otorgue permiso para viajar a Qatar y ver jugar a su pareja en el repechaje.

“Siempre habrá comentarios negativos o gente que quiera influenciar, pero detrás de esto hay familias que pueden salir afectadas y no queremos que eso recaiga en nosotros o cargar una mochila que no nos corresponde”, expresó Tepha Loza.

“(Relación a distancia) es saber manejarlo, él tiene me apoyo, él tiene una carrera que cuidar y quiero que no lo metan en temas mediáticos porque no es parte de él. Yo tengo una imagen super limpia, quiero cuidar lo de él y cuidar lo mío. Siempre lo estoy haciendo y que sea sano”, agregó la guerrera.

Tepha dejaría EEG

La integrante de Esto es guerra sorprendió a propios y extraños al manifestar que podría dejar el reality si el futbolista Sergio Peña le pide ser su novia.

“Si hablamos de futuro, vamos a ver cómo pasan las cosas. Yo ahorita estoy con unos proyectos acá. Tengo un trabajo y un emprendimiento. Él está por el otro lado que es el fútbol y es su trabajo. Estamos respetando cada uno su espacio y tenemos todo el apoyo mutuo. La idea es que crezcamos y no ir tras sus sueños si no por los nuestros sueños. De eso se trata”, explicó.

