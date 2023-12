Tepha Loza se mostró decepcionada de Sergio Peña, con quien mantuvo una breve relación en el 2022. En varias oportunidades, el futbolista ha minimizado a la modelo, no obstante, la hermana de Melissa Loza afirma que tiene pruebas.

Luego de ser consultada sobre el fin de su relación con Peña, Loza aclaró que no fue por una infidelidad, pero considera que todos los futbolistas están cortados con la misma tijera.

“ Si yo hablara la verdad y enseñara pruebas de todo... Pero no hablaré porque se hará un ping pong, él querrá contestar, parece le está gustando la farándula. Creo que todos están cortados con la misma tijera. Siento que responden y actuan igual. Yo me había jurado que jamás estaría con un futbolista porque entre todos se dicen todo... entre todos van con todos, es una locura. Sí me han hecho comentarios fuertes de varios, me imagino que son así ”, expresó en el podcast de Giancarlo Cossio.

Además, la exchica reality contó que Ivana Yturbe le presentó a Sergio Peña y que estuvo con él en un momento de vulnerabilidad.

“Fue un momento en el que me agarraron vulnerable. La gente va a pensar que estoy picona, que esto y que lo otro, pero no es así. Me agarró en un momento de altibajos emocionales… Quería sentir esa compañía. Ivana me dijo: ‘Inténtalo, pruébalo, vamos a ver qué tal va, me parece buen chico’. Yo confié en su palabra porque sé que ella me estima, así como yo a ella ”, agregó.

