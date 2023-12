Sergio Peña y Tepha Loza confirmaron su relación en abril del 2022, sin embargo, para el deportista solo significó un breve romance.

“ Tuve una relación que duró un mes, creo, no sé, pero nunca conoció a mi hija. No he encontrado a la persona que yo creo que se vaya a llevar bien con mi hija o que compartan la misma casa ”, expresó en ‘La Lengua’.

Además, se refirió a su ampay con Ale Balarezo y aseguró que como padre, analiza bien a la persona antes de presentarle a su hija.

“Tengo 3 años soltero, separado de la mamá de mi hija. Uno de los motivos por el cual no tengo relación con alguien es por mi hija. He salido con chicas sí, pero en lo primero que pienso y analizo de una persona, siendo papá, es si es un buen ejemplo para mi hija. Puedes ser linda y ser 10 puntos físicamente, pero tengo una hija. Por ella no he estado con nadie”, sostuvo el deportista.

